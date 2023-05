Reaktionen auf die Iglu-Studie Für jedes NRW-Grundschulkind soll es künftig feste Lesezeiten geben

Unterdessen wurden als Reaktion auf die Iglu-Erkenntnisse in Nordrhein-Westfalen Rufe nach deutlich weitergehenden Veränderungen in der Bildungslandschaft laut - vor allem nach besserer Finanzierung. In den meisten NRW-Grundschulen sei es nicht möglich, Lernrückstände in Kleingruppen aufzuholen, kritisierte etwa die Bildungsgewerkschaft VBE. „Dafür fehlen die Fachkräfte und oft auch die Räumlichkeiten.“