Tarifvertrag : IG Metall erzielt Einigung für 700.000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Die IG Metall und die Arbeitgeber haben sich in Nordrhein-Westfalen auf einen neuen Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie verständigt.

Die Übereinkunft für die rund 700.000 Beschäftigten in NRW, die Pilotcharakter für die gesamte Branche haben soll, umfasse unter anderem eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro bis Ende Juni und eine prozentualen Entgeltsteigerung in Form eines neu geschaffenen Transformationsgeldes, teilte Knut Giesler, IG Metall Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer am frühen Dienstagmorgen mit.