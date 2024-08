Reaktion auf Russlands Krieg Hunderte Millionen für NRW-Kasernen

In die große Glasscheibe am Eingang des modernen grau-braunen Klinkerbaus hat jemand ein Schild gehängt. „Block 46“ steht darauf – ein wenig Orientierung ist gar nicht so schlecht, denn die Neubauten hier in der Glückauf-Kaserne in Unna sind nahezu eineiige Mehrlinge. Es sind steinerne Zeugen des arg strapazierten Begriffs der Zeitenwende, also der Einstellung auf eine veränderet Weltsicherheitslage. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch in den nordrhein-westfälischen Kasernen eine massive Bautätigkeit ausgelöst oder – wenn sie schon auf dem Weg war – sie noch einmal deutlich beschleunigt. Ist die Politik in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Bundeswehrinfrastruktur eher auf Verschleiß gefahren, erlebt man nun hier in Unna, wie im Rekordtempo 624 Unterkunftsräume aus dem Boden gestampft werden, 154 sind bereits bezogen. Modern, ohne viel architektonischen Schnickschnack, aber mit einem Komfort, den sich jeder Ex-Soldat gewünscht hätte.