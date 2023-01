Umleitungen überlastet nach Sperrung der A 45 Immer mehr Chaos mit maroden Strecken – Ruf nach „Masterplan“ für Brücken in NRW

Konkret zur Sperrung der B236-Brücke für Lastwagen und die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Region verlangt die SPD-Fraktion Antworten in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Mittwoch, 18. Januar. „Die Verantwortung für dieses Debakel trägt offenkundig Ministerpräsident Hendrik Wüst. Als Verkehrsminister lag die Verschiebung des Neubaus der A45-Talbrücke in seiner Zuständigkeit. Die Folgen tragen nun die Menschen in Südwestfalen“, so Gordan Dudas.