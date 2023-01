Holocaust-Gedenktag am 27. Januar NRW-Landtag erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Zum Holocaust-Gedenktag erinnern der nordrhein-westfälische Landtag und die Landesregierung am Freitag (10.00 Uhr) an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Gedenkstunde im Landtag in Düsseldorf tritt die 1924 als Kind jüdischer Eltern in Fürth geborene Zeitzeugin Ruth Weiss auf, die Journalistin und Schriftstellerin ist. Ihr Vater konnte nach dem Beginn der Naziherrschaft 1933 mit Hilfe von Verwandten nach Südafrika auswandern. Die restliche Familie, darunter die damals elfjährige Ruth, gelangte 1936 nach Johannesburg - auf dem letzten Schiff mit jüdischen Geflüchteten, das in Südafrika anlegen durfte.