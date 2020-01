Hohes Armutsrisiko : Die Nöte der Alleinerziehenden

Alleinlebende und besonders alleinerziehende Frauen haben ein hohes Armutsrisiko. Foto: voba. Foto: RP/voba

Düsseldorf Das höchste Risiko zu verarmen, tragen alleinerziehende Mütter und Väter. In Nordrhein-Westfalen ist fast jeder Zweite von ihnen armutsgefährdet. Experten fordern im Landtag weitreichende Reformen.

Von Kirsten Bialdiga

Olivia Richardt ist Studentin. Daneben ist sie alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Und sie arbeitet als Beraterin für Studierende. Trotz ihrer drei Jobs zählt sie zu einer Risikogruppe. Ihre Wahrscheinlichkeit zu verarmen, ist rein statistisch betrachtet doppelt so hoch wie für den Rest der Bevölkerung. Wie es sich als Alleinerziehende in NRW lebt, darüber will sie den Politikern im Düsseldorfer Landtag am Donnerstag im Rahmen einer Anhörung auf Antrag der SPD-Fraktion berichten. Ihre Schlussfolgerungen sowie die Analysen und Forderungen der Wissenschaftler und anderer Experten liegen unserer Redaktion vorab vor.

Die Zahlen sind alarmierend. 45 Prozent der Alleinerziehenden in NRW sind nach einer Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf Hartz IV angewiesen. Dabei handelt es sich zahlenmäßig keinesfalls um eine Randgruppe: In fast jeder fünften Familie (rund 18 Prozent) in NRW wie auch im Bund lebt nur ein Elternteil mit einem oder mehr Kindern in einem Haushalt. Knapp 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, die meisten geschieden oder getrennt lebend. Zwei Drittel streben eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit an. Doch das gelingt nur selten, vor allem wenn mehrere Kinder im Haushalt leben.

Info Alleinerziehende Familien... ...in NRW Von rund 1,75 Millionen Familien insgesamt hatten zuletzt 316.000 nur ein Elternteil. 461.000 Kinder wachsen bei Alleinerziehenden auf. ...in Deutschland Von rund 8,05 Millionen Familien insgesamt hatten 1,49 Millionen nur ein Elternteil. 2,13 Millionen Kinder wachsen bei Alleinerziehenden auf.

Eine wichtige Ursache für die prekäre Lage vieler Alleinerziehender ist aus Sicht der Bertelsmann-Stiftung das 2008 reformierte Unterhaltsrecht. Seither haben Geschiedene mit Kindern über drei Jahren in der Regel keinen Anspruch mehr darauf, dass ihr Ex-Partner ihnen Betreuungsunterhalt zahlt, sobald das jüngste Kind drei Jahre alt ist. Diese Reform, so urteilen die Wissenschaftler, eile der gesellschaftlichen Realität voraus. „Mangelt es doch weiterhin sehr deutlich an guten Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie auch qualitativ hochwertigen ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder“, heißt es dort. Die Mütter seien die Haupt-Leidtragenden dieser Reform, weil sie zuvor für die Kindererziehung beruflich zurückgesteckt und damit oft hohe Einkommensverluste in Kauf genommen hätten. Dagegen wirke sich das Vaterwerden auf die Lebenserwerbseinkommen von Männern bisher nicht aus.

In der Reform und der aktuellen Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht spiegele sich eine Geringschätzung von „Fürsorgearbeit“ wider - Kindererziehung werde als Sache behandelt, die sich am Wochenende und am Abend nebenbei erledigen lasse. Das Unterhaltsrecht müsse der Gesetzgeber daher dringend noch einmal überarbeiten, so die Bertelsmann-Stiftung.

Ähnliches gelte für Unterhaltszahlungen säumiger Elternteile. Etwa die Hälfte der Alleinerziehenden erhalte vom Ex-Partner gar keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder. Und wiederum nur die Hälfte davon erreiche die vorgeschriebene Mindesthöhe. Zwar springe dann der Staat für die säumigen Partner ein. Dieser Unterhaltsvorschuss werde aber allzu häufig mit anderen Sozial-Leistungen verrechnet, so dass sich nicht wenige Alleinerziehende am Ende sogar schlechter stellten. Auch hier müsse der Gesetzgeber nachbessern.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in NRW fordert mehr Unterstützung für Alleinerziehende im Alltag, etwa bei Behördengängen, der Suche nach Kita-Plätzen, Wohnungen oder dem Schreiben von Bewerbungen. Auch müssten Arbeitsagentur, Familienhilfe, Gesundheitswesen und Schuldnerberatung enger zusammenarbeiten. In jeder nordrhein-westfälischen Stadt bzw. in jedem Viertel einer Großstadt müsse es mindestens eine Kita mit erweiterten Öffnungszeiten geben. Die Awo schlägt vor, das aus ihrer Sicht erfolgreiche Landesprogramm „Teilzeitberufsausbildung“ weiter auszubauen und dabei das wirtschaftliche Existenzminimum zu gewährleisten. Alleinerziehende müssten überdies zusätzliche Freistellungen für Kinderkrankentage bekommen.

Der Sozialverband fordert die Landesregierung zu einer Initiative auf, die Jobcenter verpflichten soll, jedem Alleinerziehenden zwei Mal im Jahr ein qualifiziertes freiwilliges Angebot zur beruflichen Reintegration zu unterbreiten. 77 Prozent der alleinerziehenden Mütter verfügen über einen mittleren bis hohen Bildungsstand, also mindestens die Mittlere Reife. Dennoch nehmen sie überproportional häufig Minijobs an.