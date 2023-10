NRW-Justizminister in der Kritik Ein Beinbruch, aber noch kein Genickbruch

Im Streit um die Besetzung des Präsidentinnenpostens am Oberverwaltungsgericht Münster hat der Abteilungsleiter für Personal und Recht im Justizministerium, Kay Holtgrewe, seinem Dienstherrn ordentlich unter die Arme gegriffen. Das lag weniger an der Übernahme der Verantwortung dafür, dass eine wackelige Rechtsverordnung nicht ausreichend von Holtgrewe und seinem Team geprüft worden war. Wirkungstreffer landete der Ministerialbeamte insbesondere mit seinen zahlreichen Beispielen dafür, dass Gerichte in ähnlichen Fällen Entscheidungen von Bundes- und Landesministern mit SPD- und FDP-Parteibuch kassiert hatten. Der Vorwurf, dass es sich um einen einzigartigen Vorgang in der Geschichte des Landes handelte, fiel damit in sich zusammen. Und auch der Hinweis, dass man ja gerade in einem Rechtsstaat lebe, in dem sich die einzelnen Instanzen kontrollierten, Richter zudem nicht unfehlbar seien, aber eine solche Gerichtsentscheidung für eine Behörde zwar einen Beinbruch, aber mitnichten einen Genickbruch darstelle, war schlüssig. Dem auch in Sachen Cum-ex-Ermittler zuletzt in die Kritik geratenen Limbach hat der Auftritt seines Mitarbeiters für den Augenblick Luft verschafft.