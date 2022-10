Hohe Energiekosten : NRW-Kliniken fordern staatliche Finanzhilfen

Düsseldorf Hohe Energiekosten belasten auch die Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Ohne ausreichende Unterstützung des Bundes drohe schon im kommenden Jahr eine Insolvenzwelle, warnt die Krankenhausgesellschaft NRW.

Wegen hoher Energie- und Sachkosten haben die Krankenhäuser einen finanziellen Hilferuf an den Staat gerichtet. „Die um ein Vielfaches gestiegenen Kosten bringen viele Krankenhäuser an die Grenze ihrer wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit und haben das Potenzial, einen Strukturbruch in der Gesundheitsversorgung auszulösen“, erklärte der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Ingo Morell, am Mittwoch in Düsseldorf. „Ohne ausreichende Unterstützung des Bundes droht schon im Jahr 2023 eine Insolvenzwelle unter den Krankenhäusern.“ Die Kliniken müssten inzwischen Geld ausgeben, „das sie nie mehr erwirtschaften können“.