Pandemie in Januar und Februar : Hohe Corona-Fallzahlen in NRW-Kitas

Corona-Fälle in der Kita - im Januar sind die Zahlen in die Höhe geschnellt, Anfang Februar ging es so weiter (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Exklusiv Düsseldorf Im Januar gab es rund 25.000 Infektionen bei Kita-Kindern und mehr als 14.500 bei Kita-Personal in NRW. Das ist ein sprunghafter Anstieg, und Anfang Februar hat sich dieser Trend ungebremst fortgesetzt.

Die Zahl der Corona-Fälle in Kitas in Nordrhein-Westfalen , sowohl unter den Kindern als auch unter Mitarbeitenden, ist im Januar gewaltig in die Höhe geschnellt. Das geht aus einem Bericht des Landesfamilienministeriums hervor. Demnach wurden im ersten Monat des Jahres rund 25.000 Corona-Infektionen bei Kita-Kindern gemeldet – ein Sprung von 3020 Fällen im Dezember. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren insgesamt 13.500 Fälle gemeldet worden.

Der Trend von Januar hat sich in den Februar hinein fortgesetzt. Der Bericht des Ministeriums erfasst Daten, die die Landesjugendämter bis Dienstag vergangener Woche gemeldet haben. Binnen dieser acht Tage gab es demnach rund 6870 Corona-Infektionen bei Kindern und rund 4350 Fälle bei Kita-Personal, wobei diese Werte nicht abschließend sind: „Aufgrund der Omikronvariante kommt es aktuell zu Meldeverzögerungen“, heißt es in den Ausführungen.

Kinderbetreuung in Neuss : Neuerungen bei den PCR-Pool-Testungen in Kitas

„Impfen fürs Feiern“ in Krefeld – Corona-Piks in der Kulturfabrik

2G-Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel ab Samstag aufgehoben : „Impfen fürs Feiern“ in Krefeld – Corona-Piks in der Kulturfabrik

Die SPD kritisiert angesichts der Zahlen die Landesregierung. Es sei nicht zu verstehen, wenn von einem Regelbetrieb in Kitas die Rede sei, sagt Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar seien im Januar „nur“ zwei Prozent der Einrichtungen von pandemiebedingten Schließungen betroffen gewesen. „Der Bericht gibt da aber nur einen Ausschnitt der Realität wieder“, so Maelzer. Denn zusätzlich fielen Kita-Kräfte wegen der Überbelastung in der gegenwärtigen Situation aus. „Wenn Kitas schließen oder Öffnungszeiten einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal haben, dann kommt das in der Statistik gar nicht vor. Die Lage ist schwieriger, als es diese Zahlen hergeben.“