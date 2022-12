Henning Höne (FDP) im Interview „Wähler-innen? Klingt für mich wie Schluckauf“

Höne Die FDP hat einen Marathon vor sich, und der Landesverband NRW spielt dabei eine wichtige Rolle. Einerseits will ich meiner Partei in Berlin den Rücken stärken. Wir sind im Bund in einer schwierigen Koalition, mit der viele unserer Anhänger hadern. Andererseits müssen wir jetzt in NRW zeigen, was 100 Prozent FDP bedeutet – FDP pur, also ohne Koalitionskompromisse, mit Ecken und Kanten. Bei der nächsten Landtagswahl in NRW will ich die FDP wieder mit einem zweistelligen Ergebnis sehen.