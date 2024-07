Landtag streitet Höhere Wohnraumförderung: Marketing-Gag oder echte Wohltat?

Für die Wohnbauförderung in NRW soll die Fördersumme von 1,7 Milliarden Euro für das laufende Jahr trotz angespannter Haushaltslage noch einmal um eine Milliarde Euro aufgestockt werden. CDU-Fraktionsvize Fabian Schrumpf verspricht sich von der Maßnahme „Rückenwind für die Baubranche“. Auf die öffentliche Wohnraumförderung könne und solle man stolz sein, sagte er in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Während bei der Ampel in Berlin Chaos und Planlosigkeit bestehe, setze man in NRW auf durchdachte Strategien. „Wir stemmen uns mit aller Kraft gegen die Krise. Wir gleichen mit erheblicher Kraft all das aus, was die Ampel versäumt.“