Reform des Integrationsgesetzes : Höhere Flüchtlingspauschalen für NRW-Kommunen

Düsseldorf Rund 66.000 geduldete Flüchtlinge gibt es in NRW. Das Land will den Kommunen bei den Kosten jetzt stärker unter die Arme greifen. Aber auch Rückführungen sollen konsequent umgesetzt werden.

Mit Hunderten Millionen Euro will die nordrhein-westfälische Landesregierung die Kommunen bei den Kosten für ausreisepflichtige und geduldete Flüchtlinge entlasten und die Integrationsarbeit vor Ort verbessern. Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) stellte am Dienstag ein neues Pauschalen-System vor, das Grundlage der vom Kabinett beschlossenen Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist. Außerdem werde die Integrationsstruktur vor Ort mit insgesamt 130 Millionen Euro abgesichert, sagte Stamp, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist.

Das Land beteiligt sich zudem mit Einmalzahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, die bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Duldung bekommen haben. Hierfür sind in den Jahren 2021/22 jeweils 175 Millionen Euro und 2023/24 jeweils 100 Millionen Euro vorgesehen.

Die Kommunen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder geklagt, sie würden mit den Kosten für abgelehnte Asylbewerber, die aber etwa aus humanitären Gründen geduldet werden, alleingelassen. Die großen Summen für die sogenannten Bestandsgeduldeten seien auch dem geschuldet, dass viele Herkunftsländer Rückführungen oft auch verweigerten und Charterflüge ablehnten, sagte Stamp. Der FDP-Politiker forderte erneut eine aktivere Politik des Bundes. „Wir brauchen wirkliche Migrationsabkommen mit den Hauptherkunftsländern.“ Gegebenenfalls müsse man auch mal den „Visa-Hebel“ gegenüber den Regierungen in Kraft setzen. „Manch einer, der zum Wochenend-Shoppen nicht mehr auf die Kö darf, ist an anderer Stelle möglicherweise bereit, sich etwas stärker an Verabredungen zu halten.“