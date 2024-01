Laut Minsterium Hochwasserlage in NRW entspannt sich langsam

Am Sonntagmorgen galt nach den Ministeriumsangaben nur noch an 37 von 104 Messstationen eine der drei Hochwasser-Warnstufen. Einen Tag zuvor am Samstagmorgen war das noch bei 48 Messstationen der Fall. Die höchste Warnstufe 3 war am Sonntagmorgen noch an 3 Messstationen im Bereich der Weser überschritten. Am Samstagmorgen waren es noch 5 Stationen im Weser-Bereich. Bei der Warnstufe 3 wird davor gewarnt, dass bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können.