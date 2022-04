„Das ist ein absoluter Skandal“ : Weitere NRW-Minister waren während Flut auf Mallorca

Düsseldorf Neben der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser waren offenbar auch die Kommunalministerin, der Europaminister und eine damalige Staatssekretärin aus Leverkusen auf Mallorca, um an der Geburtstagsfeier von Heinen-Essers Ehemann teilzunehmen. Die Ministerin will trotz der Vorwürfe im Amt bleiben.

Kutschaty kritisierte, dass mit Heinen-Esser und Scharrenbach ausgerechnet auch noch diejenigen Ministerinnen beteiligt gewesen seien, die in dieser schweren Katastrophe auf Regierungsseite fachlich zuständig gewesen wären. „Das ist ein absoluter Skandal, der mich fassungslos macht. Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Umweltministerin Heinen-Esser den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss offenbar mindestens getäuscht hatte. Statt für vier Tage war sie sogar für ganze neun Tage zurück nach Mallorca geflogen, um ihren Urlaub auf der Insel fortzusetzen.“ Die von ihr ursprünglich vorgetragenen Gründe für die Rückreise hätten sich da bereits in Luft aufgelöst. „Die neuen Erkenntnisse setzen dem ganzen jetzt aber die Krone auf. Sie sind ein Schlag ins Gesicht all derer, die in dieser Katastrophe so viel verloren haben.“