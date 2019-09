Vor dem Start des Wintersemesters : Hochschulen in Nordrhein-Westfalen beklagen Wissenslücken bei Erstsemestern

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen beklagen Wissenslücken bei Erstsemestern

Vorlesung an der Universität Köln (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Am 1. Oktober beginnt das Wintersemester. Mehr als 100.000 junge Leute nehmen dann ein Studium auf. Oft aber müssen die Hochschulen sie nach eigenen Angaben überhaupt erst studierfähig machen.

(epd/RP) Hochschulen in NRW beklagen eine mangelnde Studierfähigkeit vieler Erstsemester. Vor allem in den naturwissenschaftlich-mathematischen Mint-Fächern fehle es vielfach an Kenntnissen im Bereich Mathematik, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen, Ute von Lojewski. Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Universitäten, Lambert T. Koch, bemängelte zudem Defizite bei der Ausdrucksfähigkeit von Studienanfängern, die man als Hochschule mit speziellen Angeboten zunächst beseitigen müsse.