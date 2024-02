1200 Hitzetote in einem Jahr So stark belastet der Klimawandel die Gesundheit in NRW

Köln hat laut Landesregierung auch bislang als einzige Stadt einen sogenannten Hitzeaktionsplan beschlossen und in Kraft gesetzt. In Bielefeld, Dortmund und im Kreis Kleve liege dieser zumindest vor. In 34 weiteren Kreisen und Städten sei man mit der Erstellung befasst oder plane sie – demnach gibt es in vier Städten und elf Kreisen des Landes noch keinerlei Anstrengungen bezüglich der Hitzeaktionspläne.