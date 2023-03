Brandbrief von Minister Reul An der Belastungsgrenze

Allerdings ist die Landesregierung auch Teil des Problems. Denn sie hat in den vergangenen Jahren ebenfalls einen massiven Stellenaufbau vollzogen – und sich dabei auch bei den Bezirksregierungen bedient. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist laut Auskunft der Landesregierung die Zahl der Beamten und Angestellten in der Ministerialinstanz um 2755 auf insgesamt 6957 angestiegen – eine Steigerung um 66 Prozent. „Wir stellen fest, dass es nach Landtagswahlen mit Regierungswechseln regelmäßig zu einem Aufbau bei den Stellen in den Ministerien kommt“, sagt Manfred Lehmann, Chef der Deutschen Steuergewerkschaft NRW, unserer Redaktion. „Das große Problem ist, dass sich die Landesregierung bei der Besetzung in der Regel bei den nachgeordneten Behörden bedient.“ Das mache auch Sinn, weil sie ja fachlich qualifizierte Beamte haben wollten. „Das wird aber zum Beispiel bei Finanzämtern oder Bezirksregierungen zum Problem. Denn es gibt viele neue Aufgaben – Stichworte sind Grundsteuer, Hilfsprogramme oder Flüchtlingsbetreuung – für die ausgebildete und eingearbeitete Fachkräfte unverzichtbar sind.“ Würden diese von den Ministerien abgeworben, könnten die frei werden Stellen nicht so ohne Weiteres nachbesetzt werden. „Da wünschen wir uns von der Landesregierung mehr Augenmaß“, so Lehmann. Den größten Zuwachs seit 2017 verzeichnete im Übrigen das Innenministerium von Herbert Reul mit 402 Stellen.