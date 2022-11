Urteil am OVG Münster : Hilchenbacher Bürgermeister muss bei Bürgerinitiative neutral bleiben

Urteil am OVG Münster

An der Außenfassade am Oberverwaltungsgericht (OVG) hängt eine Hinweistafel mit dem Landeswappen von Nordrhein-Westfalen. (Archivfoto) Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster/Hilchenbach Der Bürgermeister der Stadt Hilchenbach hatte sich in einem Artikel positiv über eine Initiative gegen das Bürgerbüro einer rechtsextremen Partei geäußert. Damit verstoße er gegen das Neutralitätsgebot.

Der Bürgermeister der Stadt Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein muss nach einer Gerichtsentscheidung politisch neutral bleiben und einen Artikel von der städtischen Internetseite entfernen lassen. Geklagt hatte die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeschätzte Partei Der Dritte Weg, wie das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen am Montag in Münster mitteilte. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. (Az.: 15 B 893/22).

Im April hatte die Stadt im Internet über die Petition eines Bürgers informiert. Rund 5000 Menschen hatten zu diesem Zeitpunkt die Initiative mit dem Titel „Gegen das Bürgerbüro der rechtsextremen Partei der 3. Weg in Hilchenbach“ unterschrieben. Der Bürgermeister zeigte sich in dem Artikel beeindruckt und betonte, dass es in „unserer Stadt […] keinen Platz für Rassismus und Intoleranz“ gebe.