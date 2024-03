NRW-Innenminister Reul „NRW kann jederzeit Zielscheibe von Terroranschlägen werden“

Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Die Gefahr, die vom islamistischen Terror ausgeht, ist auch bei uns abstrakt hoch“, stellte der Minister fest. „Nordrhein-Westfalen kann jederzeit Zielscheibe von Terroranschlägen werden.“ Die Sicherheitsbehörden seien auf alles gefasst. „Terroristen bekommen, was sie wollen, wenn wir mit Angst durchs Leben gehen. Trotzdem werden wir in diesen Tagen nicht nur wachsam, sondern hellwach sein.“