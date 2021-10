Vor der Ministerpräsidenten-Wahl : So lief der Antrittsbesuch von Hendrik Wüst bei der FDP

Düsseldorf Der designierte Ministerpräsident stellt sich dem Koalitonsspartner vor. Mit gutem Grund: Damit es klappt mit der Wahl, muss auch die FDP-Fraktion geschlossen für ihn stimmen.

Der designierte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat dem Koalitionspartner FDP am Mittwoch im Landtag einen ersten Besuch abgestattet. „Wir haben uns in der Fraktion heute einander versichert, dass wir den Geist der Zusammenarbeit in NRW fortsetzen wollen“, sagte FDP-Landesfraktionschef Christof Rasche unserer Redaktion nach dem Treffen. Die Regierungskoalition werde in bewährter Weise weiter miteinander arbeiten, „das heißt auch regelmäßige Treffen in der Vierer-Konstellation Wüst, Stamp, Löttgen und ich“, so Rasche.