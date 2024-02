Auftritt am Donnerstag Hendrik Wüst wirbt für Schwarz-Grün im Bund

Geeint war die Regierungsspitze am Donnerstag in der Freude über die geplante milliardenschwere Ansiedlung von Microsoft in NRW. Doch nicht alles läuft rund für die Landesregierung. Etwa bei der Schulfinanzierung, die in der laufenden Wahlperiode nicht mehr reformiert werden soll. Das Land habe mehr Lehrer an die Schulen gebracht, finanziere Alltagshelfer und bessere Lehrergehälter: Das sei „ein sehr starkes Commitment dieser Landesregierung“, argumentierte Ministerpräsident Wüst. Und man gebe Gutachten zu der Finanzierungsfrage in Auftrag, „darauf lassen wir uns ja ein“.