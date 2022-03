CDU-Programmkonvent : Wüst startet die Wahlkampfmaschine

„Machen, worauf es ankommt“ – so die Überschirft des CDU-Wahlprogramms, das Spitzenkandidat Hendrik Wüst in Köln präsentierte. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Eine Actionheldenstimme zur Reklamierung des Wahlprogramms, ein seltsam einsilbiger Innenminister und ein genesener Spitzenkandidat, der in den Modus Attacke schaltet – so verlief die Vorstellung des CDU-Wahlprogramms in Köln.