Laschet-Nachfolge : Hendrik Wüst soll am 27. Oktober neuer NRW-Ministerpräsident werden

Düsseldorf Die Nachfolge von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist geregelt. Verkehrsminister Hendik Wüst soll sowohl CDU-Vorsitzender in NRW als auch Ministerpräsident werden. Bis Ende Oktober soll der Stabwechsel vollzogen sein.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestags am 26. Oktober Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens bleiben. Mit der Annahme des Bundestagsmandats trete dann laut NRW-Verfassung aber eine „Inkompatibilität“ mit dem Amt des Landesregierungschefs ein, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. „Ab dieser Sekunde kann man nicht mehr Ministerpräsident des Landes sein.“