Zunehmende Kosten und Aufgaben Bürgermeister in NRW senden „Hilferuf“ an Wüst

„Der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Land steht auf dem Spiel“, heißt es in einem an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) adressierten Brief von rund 350 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Nordrhein-Westfalen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die akuten Belastungen könnten die Kommunen dazu zwingen, ab 2024 die Grundsteuer massiv zu erhöhen und freiwillige Leistungen zu streichen.