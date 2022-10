Auch Audienz beim König geplant : Wüst reist zu Antrittsbesuch in die Niederlande

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst reist an diesem Montag in die Niederlande. Es ist sein offizieller Antrittsbesuch im Nachbarland. Neben politischen Gesprächen steht auch eine Audienz beim König auf dem Programm.

Nordrhein-Westfalen und die Niederlande verbinde eine enge Freundschaft und bewährte Partnerschaft, betonte Wüst vor dem Besuch. „Das Potenzial dieser Nachbarschaft gilt es insbesondere mit Blick auf die aktuelle Weltlage optimal auszuschöpfen und in Kernthemen wie der Energie weiter zu intensivieren.“ So sei die Anbindung von Nordrhein-Westfalen an die Flüssiggas-Terminals in den Niederlanden für das bevölkerungsreichste Bundesland von großer Bedeutung. „Wir sind unseren Nachbarn dankbar, dass die Lieferkapazitäten der Pipelines voll ausgeschöpft werden“, sagte Wüst.