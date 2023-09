Scharfe Kritik am Kanzler NRW-Ministerpräsident Wüst zu „Deutschlandpakt“ – „Ich fühle mich veräppelt“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Länder, Kommunen und die CDU/CSU-Opposition zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung zur Modernisierung des Landes aufgerufen. In seiner Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestages schlug Scholz am Mittwoch einen „Deutschland-Pakt“ vor, „der unser Land schneller, moderner und sicherer macht“. Gleichwohl blieb in der sogenannten Generaldebatte auch ein harter Schlagabtausch zwischen Koalition und Opposition nicht aus.