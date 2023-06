CDU in NRW-Sonntagsfrage stabil Die Methode Wüst und die K-Frage

Kostenpflichtiger Inhalt Und so hält ihn ein Drittel der Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland für einen geeigneten Kanzlerkandidaten der CDU/CSU. Friedrich Merz und Markus Söder kommen jeweils nicht einmal auf halb so viel Zuspruch. Hendrik Wüst liegt bei allen außer den AfD-Anhängern vorn, bei den Frauen und bei den Jüngeren noch deutlicher. Er selbst sagt zur K-Frage das, was man so sagt: dass sein Platz in NRW sei und er hier noch viel erreichen wolle. Aber dass er ein Wörtchen mitreden will, sagt er auch – und vor allem, dass es nicht wieder einen zermürbenden Streit wie zwischen Laschet und Söder geben dürfe. Denn er will ja das gute, effiziente, lösungsorientierte Regieren verkörpern. Selbst in vertraulichen Runden unterlässt Wüst jegliche Polemik und zeigt Demut vor dem Amt.