USA-Reise Wie Wüst sich auf die Karte bringt

Aus Sicht der Landesregierung langfristig bedeutender sind Vertreter großer Studios, die an diesem Abend bewusst das Gespräch mit dem Politiker aus Deutschland suchen. HBO und Amazon zeigen Interesse. Neben in Aussicht gestellter Steuererleichterungen für Filmschaffende ist es wohl auch die zuletzt streikende Künstlerschaft in den USA, die Deutschland für die großen Studios zunehmend attraktiver macht. „Das ist unsere große Chance“, sagt Wüst am Tag nach dem Empfang vor dem Griffith-Observatorium mit dem berühmten Hollywoodzeichen im Rücken. Auf den Hinweis, dass Deutschland in dem Fall aber zum Streikbrecher werde, sagt Wüst. „Sorry, aber ich will mich hier nicht an anderer Stelle verwenden. Wir müssen unsere Stärken nutzen.“ Er sei ein großer Freund der Tarifpartnerschaft, aber wenn die Studios gerne in Deutschland investieren wollten, dann sollten sie es auch tun.