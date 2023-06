Hendrik Wüst in Japan Welche Lektionen NRW aus Fukushima ziehen kann

Unter sengender Sonne marschiert die Delegation aus Nordrhein-Westfalen in Japan über ein Areal, das wirkt wie ein steriles Industriegelände: viel Beton, Container voller Technik, Rohrleitungen, schlichte Gebäude. Im Green Energy Center in Soma in der Präfektur Fukushima, etwa 60 Kilometer nördlich des Unglücksreaktors von der Nuklearkatastrophe von 2011, wird heute eine Zukunftsvision in der Modellversion geprobt: Kreislaufwirtschaft, angetrieben durch erneuerbare Energie.