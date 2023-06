Erste Asienreise Hendrik Wüst in Japan – auf diplomatischem Parkett

Das sind vermutlich Termine, die man gerne macht als Ministerpräsident. Aufgeregte Kinder hüpfen in ihrem Gruppenraum um ihn her. Es ist Zeit für die Teezeremonie für den Gast aus Deutschland. Hendrik Wüst (CDU) lächelt in alle Richtungen und Kinderaugen, tritt im blauen Anzug und auf Socken auf die Reisstrohmatte und hockt sich aufs bereitgestellte niedrige Bänkchen. Ein Mädchen im hellblau gemusterten Kimono – Fu-cha, zehn Jahre alt – macht sich in höchster Konzentration ans Werk. Löffelt sattgrünes Matcha-Tee-Pulver in eine Schale, gießt Wasser aus einer schmucken Kanne dazu, verquirlt alles mit dem Bambusbesen. Danach hilft Körpersprache: Trinken? Jetzt? Ja? Hendrik Wüst nippt, nickt, lächelt, und als Nächstes wird musiziert. Die Kinder spielen Pan-Flöten und Trommeln, gleich hat der Ministerpräsident selbst eine Holzrassel in der Hand und rasselt mit. Die Melodie ist recht schwungvoll.