Verstärkte Polizeikontrollen in Bonn Wüst in Hemdsärmeln auf Kirmes „Pützchens Markt“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte nach den Angriffen in Solingen und Siegen unter anderem Personenkontrollen bei Volksfesten angeordnet. Laut einem Erlass, der an alle Kreispolizeibehörden im Land ging, sollen Personen auch ohne konkrete Gefahr auf Waffen kontrolliert werden. Jedes Messer, das bei einer Personen- oder Taschenkontrolle sichergestellt werde, bedeute eine potenzielle Gefahr weniger, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Es ist an der Zeit, staatliche Entschlossenheit und Stärke zu zeigen.“ Bei größeren Veranstaltungen soll die Bereitschaftspolizei die örtlichen Kräfte unterstützen.