Hendrik Wüst in den USA Der digitale Handelsreisende

Dafür ist aber noch viel Arbeit nötig. Wüst sitzt auf den Treppenstufen der Stanford University im wenige Kilometer entfernten Palo Alto umringt von jungen Studenten aus Deutschland. Einer merkt herausfordernd an, dass Deutschland vor allem mit Bayern und dem Oktoberfest assoziiert werde. Wüst atmet einmal durch. Ja, ihm sei auch bewusst, dass es schwieriger werde ein Land mit drei Konsonanten bekannter zu machen, aber dafür sei die Reise ja auch gedacht. Bei dem Gespräch im warmen Sonnenschein wird vor allem deutlich, was eines der großen Probleme bei Wüsts Silicon Rhineland werden dürfte: der Fachkräftemangel. Die Studenten der Elite-Hochschule schildern dem Ministerpräsidenten, dass zwar viele von ihnen grundsätzlich bereit wären, nach Deutschland zurückzukehren. Doch dafür sei eine entsprechende Förderung nötig - etwa durch steuerliche Erleichterungen im ersten Jahr, so wie es die Italiener schon täten. Wüst weist auf das Gründerstipendium hin, 1000 Euro im Monat. Ein MBA-Student aus Münster wirft ein, dass US-Venture-Capital-Geber Nachwuchsgründer mit 250.000 Dollar ausstatten. Touché. Da hilft auch nur wenig, dass Wüst am Nachmittag bei einem transatlantischen Gipfel zu Künstlicher Intelligenz in San Francisco darauf hinweist, dass es in NRW mehr Studenten als in ganz Kalifornien gibt.