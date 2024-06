Letzter Europawahlkampfauftritt Hendrik Wüst ist auf den letzten Metern

All dies erwähnt er nicht. In Ahlen soll es noch einmal um Europa gehen, um ein Dankeschön für die Wahlkämpfer, die an diesem späten Freitagnachmittag bei Sonnenschein den Sauerstoff in der Zechenhalle wegatmen, die sich für die CDU auf Marktplätzen und vor Supermärkten mit Populisten auseinandergesetzt haben. Dass sie in der Öffentlichkeit bedroht oder gar angegriffen worden seien, habe Methode, schimpft Wüst. „Die sind bei Tiktok und zünden die jungen Leute im Internet an, weil das Internet Aggressivität belohnt.“ Hier im Kreis Warendorf macht er auch die Herkunft seines Nazi-Vergleichs öffentlich: Marie-Theres Kastner, Warendorferin und Bundesvorsitzende der Katholischen Elternschaft, habe nach dem Anschauen eines Höcke-Videos, in dem der AfD-Mann aus Thüringen einen Trennstrich zwischen „unseren Kindern“ und Behinderten gezogen habe, gesagt, wer wie ein Nazi rede und denke, den müsse man auch als Nazi bezeichnen. „Und das ist richtig“, ruft Wüst unter lautem Applaus.