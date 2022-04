Debatte im NRW-Landtag : „Kinder sahen Dinge, die kein Mensch sehen sollte“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im Landtag in Düsseldorf. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident nutzt seinen Auftritt im Landtag, um die dramatische Flucht der Betreuer und Kinder eines Heims in Mariupol zu schildern. Vom Bund verlangt er mehr Unterstützung für die Lösung der Flüchtlingskrise.

Der Düsseldorfer Landtag hat am Mittwochmorgen erneut über die Folgen des Kriegs in der Ukraine debattiert. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schilderte in seiner Rede eindrücklich die Erlebnisse der Leiterin eines Kinderheims in Mariupol seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar. Zunächst habe sie noch gedacht, mit ein paar Tagen im Keller sei es getan. Ihre Schützlinge hielten es anfangs für ein großes Abenteuer, dass sie in den Keller umziehen mussten. Doch dann kamen die ständigen Bombeneinschläge. Schnell steht der Entschluss, zu fliehen. Ein erster Versuch scheitert am 28. Februar. Bei Dunkelheit wagen die Betreuer und die Kinder den nächsten Ausbruch, teilen sich in mehrere Konvois auf, fahren vorbei an brennenden Panzern und russischen Checkpoints. „Die Kinder haben Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte“, sagt der Ministerpräsident und schildert weiter die Flucht über Rumänien bis nach Deutschland, während der die Mutter der Heimleiterin auch noch verstarb. „Sie musste sie an einem Ort beerdigen, von dem sie nicht weiß, ob sie ihn je wieder wird besuchen können“, sagt Wüst. Durch Kontakte gelangt die Gruppe nach Lage im Kreis Lippe. 49 Kinder und Betreuer finden nach 14 Tage auf der Flucht endlich einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können.

„Orte wie in Lage entstehen derzeit überall bei uns im Land“, sagt Wüst. Er fordert angesichts der Gräueltaten von Butscha und Mariupol müsse Deutschland den Menschen in der Ukraine beistehen. Waffenlieferungen müssten beschleunigt, die Sanktionen verschärft werden. „Deutschland darf nicht wieder Bremsklotz sein“, ruft Wüst unter lautem Applaus.

„Unsere Demokratie muss wehrhaft sein - nach außen und nach innen“, fordert der NRW-Regierungschef. Es sei richtig, dass der Bund mit 100 Milliarden Euro die Bundeswehr wieder fit mache. „Jeder Cent muss in unsere Verteidigung gehen.“ Wüst verlangt auch, den Dienst der Frauen und Männer in Uniform wieder stärker zu würdigen. Was er damit genau meint, lässt er offen. Die Wehrhaftigkeit nach innen will er verteidigen, indem Staatspropaganda aus Moskau in Deutschland keinen Platz geboten werde und verweist auf die Autokorsos mit russischen Fahnen und dem Z-Symbol in deutschen Städten. Hier müsse der Rechtsstaat mit rechtsstaatlichen Mitteln eingreifen.

Mit Blick auf die energiepolitischen Folgen des Krieges, lobte Wüst, dass der Bund erste Schritte gegangen sei, fordert jedoch, dass auf der Ministerpräsidentenkonferenz weitere besprochen werden müsse. „Die Sanktionen sollen Putin treffen, aber nicht Pendler, Familien und den Mittelstand bei uns.“

Zugleich verlangt Wüst, wieder mehr Produktion nach Europa zu verlagern. Die Globalisierung von Lieferketten habe sich schon in der Coronakrise als anfällig erwiesen. Jede Abhängigkeit sei auch ein wirtschaftliches Risiko. Die Politik müsse den Standort Deutschland wieder attraktiver machen.

„In den Supermärkten fühlt man sich in die Zeit vor zwei Jahren erinnert“, sagt Wüst. Bestimmte Waren könne man derzeit nur noch in haushaltsüblichen Mengen kaufen. Die leeren Regale seien aber die Folge von Hamsterkäufen, die Versorgungssicherheit sei. Krieg habe aber sehr wohl Folgen für viele ärmere Länder. Wüst forderte deshalb in Richtung EU, dass man das ganze Potenzial unserer heimischen Landwirtschaft nutzen müsse: „Es kann doch nicht sein, dass wir guten Boden nicht nutzen.“ Die EU plant, im Rahmen des Artenschutzes landwirtschaftliche Flächen stillzulegen. „Wer von Zeitenwende spricht muss sich auch von lieb gewonnenen programmatischen Dingen verabschieden können. Mindestens in Zeiten der großen Krise.“

Den Kommunen sagte Wüst erneut die Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu. „Wir müssen die Mütter und Kinder so schnell wie möglich aus den Turnhallen herausholen.“ Das Land habe die Plätze in den Landesunterkünften massiv ausgeweitet. „Wir helfen auch mit mobilen Teams bei der Registrierung.“ Bei der MPK werde es darum gehen, was der Bund tun könne. „Wir müssen darüber reden, wie wir den Kommunen die finanzielle Last nehmen.“ Auch das Land werde seinen Beitrag leisten und bei Bedarf noch einmal aufstocken.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) warnt bei der Debatte vor den Folgen eines Gas-Boykotts für die hiesige Wirtschaft. Dieser wäre zwar ein starkes Zeichen und Symbol, sagt der Sozialdemokrat. „Wir dürfen aber nicht Hunderte Arbeiter dafür in die Arbeitslosigkeit schicken“, warnt er. Kutschaty wirft Wüst vor, bei seinen Ausführungen zu wenig konkret geworden zu sein. „Ich habe Aussagen dazu erwartet, wie er die kohleabhängigen Unternehmen unterstützen will“, sagt der Oppositionsführer. Immerhin würden die Steinkohlekraftwerke in NRW russische Kohle verbrennen. „Und wo ist die Unterstützung für die chemische Industrie?“ Dazu sei der Ministerpräsident leider alle Antworten schuldig geblieben.

Kutschaty wirft Wüst auch eine verfehlte Ansiedlungspolitik vor und bringt als Beispiel die Teslafabrik in Brandenburg vor, die eben wegen der großflächig verfügbaren erneuerbaren Energien ins ostdeutsche Bundesland gegangen sei. „Ihre Energiepolitik, Herr Wüst, verhindert Investitionen und kostet Arbeitsplätze.“ Kutschaty wirft dem Regierungschef vor, nicht begriffen zu haben, was die Stunde schlägt. Statt Floskeln und Phrasen benötige das Land eine Industriepolitik, die den Namen auch verdiene.

Auch bei der Lösung der Flüchtlingsproblematik attackiert der Spitzenkandidat der SPD den Amtsinhaber: Man dürfe nicht immer nur mit dem Finger nach Berlin zeigen. „Diese Landesregierung ruft an vielen Stellen immer nach einem Instrumentenkasten des Bundes. Sie sind aber noch nicht einmal in der Lage, einen Schraubendreher in der Hand zu halten.“ Kutschaty verlangt die Einberufung des Krisenstabs. „Die Kommunen suchen dringend Ansprechpartner in den Ressorts.“ Bürgermeister berichteten, dass sie jedes Möbelhaus leer kauften und die Preise für Matratzen explodierten. „Warum beschafft das Land das nicht zentral?“ Und es gehe um Finanzierungsfragen. „Statt ,Wir schaffen das‘ sollte der Ministerpräsident den Kommunen sagen: ,Wir zahlen das‘“.

CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen wirft Kutschaty daraufhin vor, Wahlwerbung zu machen. Wer da tue der habe jeglichen Anspruch für Verantwortung in unserem Land verloren, sagt der CDU-Politiker.

Doch auch die Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer attackiert die Landesregierung: „Es reicht nicht aus, wenn Herr Wüst und Herr Stamp immer wieder mit warmen Worten ankündigen, die Kommunen müssten sich keine Sorgen machen. Die Kommunen brauchen jetzt konkrete Finanzzusagen, um sich voll und ganz auf die Aufnahme von Geflüchteten konzentrieren zu können.“ Weil die Bearbeitung der der Anträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein echtes Nadelöhr sei, schlägt die Grünen-Politikerin vor, den Ukraine-Flüchtlingen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II zu zahlen. „Die Arbeitsagenturen und Jobcenter könnten hier deutlich schneller Anträge abarbeiten.“

Das greift Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sofort auf. „Die Vorteile des SGB II überwiegen so stark, dass dieser Weg wohl gegangen wird.“ Stamp verwahrt sich in der Debatte gegen den Vorwurf, dass das Land die Kommunen allein lasse. „Wir haben 1,6 Milliarden im Haushalt eingestellt und die Zusage gegeben, dass wir das zur Not aufstocken. Die Garantie für die Kommunen steht.“