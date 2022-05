Hendrik Wüst zur Wahl in Schleswig-Holstein : "Gute Signale auch für uns in Nordrhein-Westfalen"

Hendrik Wüst bei einem Wahlkampfauftritt in Hilden (Archivbild). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein galt im Vorfeld auch als wichtiger Stimmungstest für die sogenannte kleine Bundestagswahl am kommenden Sonntag in NRW. Dort gibt es Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. Entsprechend zufrieden zeigte sich Ministerpräsident Wüst (CDU) mit dem erfolgreichen Abschneiden seiner eigenen Partei im Norden.