Befriedung der Bauernproteste Wüst verlangt vom Bund eine Agrar-Allianz

Die Proteste gingen am Dienstagmorgen weiter. Nahe der NRW-Landesgrenze blockierten Traktoren in Hessen die Autobahnauffahrten der A45 an der Anschlussstelle Haiger/Burbach. Die Zufahrten seien in beide Fahrtrichtungen durch Traktoren versperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Landwirte hätten zwei Kreisverkehre blockiert.