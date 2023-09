Brief des Ministerpräsidenten Wüst fordert Tempo bei Strukturwandel

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich unzufrieden mit der Geschwindigkeit beim Infrastrukturausbau im Rheinischen Revier und fehlende direkte Fördermöglichkeiten für die Ansiedlung von Firmen gezeigt. In einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt der Regierungschef an die Gesellschafter der sogenannten Zukunftsagentur – also Bürgermeister, Landräte, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter –, durch den von Land und Bund vereinbarten früheren Kohleausstieg hätten sich die Anforderungen an die erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels noch einmal deutlich erhöht.