Christlicher Brauch Hendrik Wüst empfängt Sternsinger in der Staatskanzlei Düsseldorf

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Montag Sternsinger in der Staatskanzlei in Düsseldorf empfangen. „Kaum ein Brauch transportiert die christliche Botschaft der Nächstenliebe so gut wie das Dreikönigssingen“, sagte Wüst vor rund 30 Mädchen und Jungen aus den NRW-Bistümern Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn. „In Zeiten, in denen Menschen vor dem russischen Bombenterror aus der Ukraine fliehen, ist die Solidarität von Kindern mit anderen Kindern in Not ein besonders hoffnungsfrohes Zeichen.“