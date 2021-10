Laschets Nachfolger : Der Neue für NRW

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) rückt an die Spitze. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Am Abend will Armin Laschet nach einer Landesvorstands- und einer Fraktionssitzung Hendrik Wüst zu seinem Nachfolger als Landesvorsitzender und Ministerpräsident erklären. Für den 46-Jährigen ist es der vorläufige Höhepunkt einer wechselhaften Karriere.

Wenn Hendrik Wüst am Dienstagabend von Armin Laschet im Landesvorstand und der Fraktion als Nachfolger für den CDU-Landesvorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen wird, dann ist das die vorläufige Krönung einer ungewöhnlichen Politikerkarriere.

Der Volljurist aus dem münsterländischen Rhede galt schon gefährlich lange als Kronprinz Laschets. Doch die innerparteilichen Mitbewerber, Herbert Reul und Ina Scharrenbach, schafften es nicht, aus dieser langen Zeitspanne Kapital zu schlagen. In den letzten Wahlkampfwochen hatte sich abgezeichnet, dass an Wüst kaum noch etwas vorbeilaufen würde. Nahezu alle Bezirkschefs, führende Vertreter der Vereinigungen, dazu die Landesgruppe im Bundestag hatten sich auf Wüsts Seite geschlagen. Nur er könne glaubhaft einen Neuanfang in NRW symbolisieren, sagte ein führendes Parteimitglied.