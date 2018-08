Helge Benda von Senioren-Union NRW: „Die Jungen ziehen fort und die Alten bleiben zurück“

Interview mit Helge Benda : „Laumanns Landarzt-Quote reicht nicht“

Düsseldorf Helge Benda wurde im Juni mit 92,7 Prozent zum Vorsitzenden der Senioren-Union NRW gewählt. In seinem ersten Interview in neuer Funktion spricht der 72-Jährige über seine Forderungen an die schwarz-gelbe Landesregierung.

Von Thomas Reisener

Herr Benda, warum wird man mit 72 plötzlich politisch aktiv?

Helge Benda Während meiner Berufstätigkeit hatte ich keine Zeit. CDU-Mitglied bin ich unmittelbar nach meinem Ruhestand geworden. Die CDU hat mich vor allem wegen ihres Bekenntnisses zur sozialen Marktwirtschaft überzeugt.

Bringt Schwarz-Gelb NRW voran?

Benda Mit der aktuellen Landesregierung bin ich außerordentlich zufrieden. Das Thema Innere Sicherheit, das Senioren besonders am Herzen liegt, hat Innenminister Reul glaubwürdig und mit viel Tatendrang angepackt. Es hat nicht lange gedauert, bis NRW mehr Polizisten bekommen hat.

Was kann Schwarz-Gelb besser machen?

Benda Sorgen bereitet mir weiterhin die Lage der Senioren im ländlichen Raum. Da schließt die Bank, der Arzt geht, die Apotheke geht mit. In der Tendenz ziehen die Jungen fort und die Alten bleiben zurück.

Der Gesundheitsminister macht sich immerhin für eine Landarzt-Quote stark …

Benda … Laumanns Landarzt-Quote reicht nicht. Das Leben muss zurück in den ländlichen Raum. Die Senioren-Union NRW fordert die Rückkehr der Gemeindeschwester, die früher ja auch auf dem Land unterwegs war, und die neben ihrer medizinisch-pflegerischen Funktion immer auch eine Institution des Soziallebens war. Auch die Telemedizin ist für Senioren auf dem Land sehr wichtig.

Ist Laumann Ihr einziger Adressat für Wünsche?

Benda Der Verkehrsminister hat die Anbindung der Senioren in den ländlichen Räumen besser zu gewährleisten. Die Senioren haben oft kein Auto mehr und sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Die Verkehrsanbindung in der Fläche muss mindestens mit Kleinbussen gewährleistet sein, die auf Nachfrage fahren.

Kann NRW von anderen Ländern lernen?

Benda Attraktiv finde ich auch das Schleswig-Holstein-Modell des Markttreffs: Dörfliche Einzelhändler, die auch soziale Funktionen übernehmen und beispielsweise Räumlichkeiten für Kommunikation zur Verfügung stellen. Sowas sollte auch in NRW gefördert werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern leben die Senioren in NRW relativ gut. Vor allem wegen der Ballungsräume am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Aber man muss auch dafür sorgen, dass das so bleibt.

Tut der Bund genug für ältere Mitbürger?

Benda Auf Bundesebene tut die CDU nicht genug für die Senioren. Es sind die Dinge des Alltags in Stadt und Land, die überall zu regeln sind. Unsere föderale Einteilung fördert gerade nicht nationale Lösungen. Allerdings gilt auch umgekehrt, dass die Senioren sich nicht genug in die Politik einbringen.

Viele Jüngere werfen der Politik eine Bevorzugung der wachsenden Gruppe der Rentner vor …

Benda Den Vorwurf der Jüngeren, die Älteren würden ihre demographische Macht ausspielen und eine Politik zulasten der Jüngeren erzwingen, lasse ich so nicht gelten. Wir sind schon seit längerem in den Dialog der Generationen eingetreten. Gemeinsam mit der jungen Generation arbeiten wir an Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Den Jüngeren kann ich nur empfehlen: Ihr müsst mehr werden. Wir brauchen höhere Geburtenraten.

Woran lassen Sie Ihre eigene politische Arbeit messen?

Benda Mein Ziel ist: Ich möchte, dass die Senioren-Union NRW am Ende meiner ersten zweijährigen Amtszeit mehr Mitglieder hat als bei meinem Amtsantritt.