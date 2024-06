NRW-Landtag öffnet zur EM seine Türen „Wir freuen uns auf viele nationale und internationale Gäste“

„Wir freuen uns auf viele nationale und internationale Gäste, die in spannenden Führungen Architektur, Geschichte und Politik erleben können“, sagte der Präsident des Landtags, André Kuper, laut Mitteilung. Die EM sei nicht nur ein Fußballturnier, sondern ein Großereignis, das ganz NRW in den Fokus der Welt rücke. „Wir zeigen, wie bunt, vielfältig und offen unser Land ist“, so Kuper. Das Parlament sei das Wahrzeichen der Demokratie in NRW und ein architektonisches Highlight.