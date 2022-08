Digitalministerin beim Campfire Festival : Scharrenbach fordert zentrales Melderegister

Düsseldorf NRW-Digitalministerin Ina Scharrenbach fordert auf dem Campfire Festival Reformen bei der Digitalisierung und Datennutzung. Ein zentrales Einwohnermeldeamt nach baltischem Vorbild könne Prozesse vereinfachen.

Digitalisierung ist in Deutschland ein leidiges Thema: Zu viele Entwicklungen habe das Land verschlafen, heißt es meist. Für NRW-Digitalministerin Ina Scharrenbach das größte Manko: Die ineffiziente Datennutzung in deutschen Behörden und ein fehlendes zentrales Datenregister, das die Arbeit der öffentlichen Hand deutlich erleichtern würde. „Es gibt Tausende von Einwohnermeldeämtern, die einzige bundesweite Register ist die Verkehrsünderkartei“, sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler zum Thema „Digitale Heimat“ auf dem Campfire Festival in Düsseldorf.