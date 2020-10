Aktuelle Stunde im Landtag : Streit über rechtsextreme Polizisten

Düsseldorf SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag geraten mit NRW-Innenminister Herbert Reul heftig aneinander. Der CDU-Politiker findet die Vorwürfe der Opposition „zum Kotzen“.

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag hat mit Nachdruck eine unabhängige wissenschaftliche Studie zu rechtsextremistischen Umtrieben bei Polizei und Verfassungsschutz gefordert. „Eine Studie kann Erkenntnisse liefern, wo wir genau gegensteuern müssen“, sagte Grünen-Innenexpertin Verena Schäffer in einer Aktuellen Stunde. Rassistische Einstellungen könnten Polizisten gegenüber bestimmten Entwicklungen blind machen, was wiederum das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden schwäche.