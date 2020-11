Debatte im NRW-Landtag : Streit um frühere Weihnachtsferien

Düsseldorf SPD und Grüne zweifeln am Sinn des vorgezogenen Schulschlusses für den Infektionsschutz. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) überlässt Schulleitern die Entscheidung über Wechselmodelle.

Die überraschend vorgezogenen Weihnachtsferien haben im Landtag eine hitzige Debatte ausgelöst. SPD-Oppositionschef Thomas Kutschaty bezeichnete es in einer von SPD und Grünen beantragten Aktuellen Stunde als „Unverschämtheit“, dass die Landesregierung tagsüber im Plenum am Mittwoch kein Wort darüber verloren habe. Am Abend aber habe Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ihre Entscheidung vor laufender Kamera verkündet. „Erzählen Sie uns nie wieder etwas davon, dass Sie dieses Parlament angeblich besser beteiligen wollen“, so Kutschaty.

Der SPD-Fraktionschef zweifelte zugleich den Sinn der früheren Weihnachtsferien an: „Die Jüngeren werden sich zum Spielen verabreden, und die Älteren werden durch die Einkaufscenter bummeln und ihre Weihnachtseinkäufe erledigen.“ Andere gingen vermutlich in die Notbetreuung, in völlig neu gemischte Gruppen. „In allen Fällen wird das Infektionsrisiko nicht geringer“, so Kutschaty. Dem würden dann die Eltern und Großeltern in den Weihnachtstagen ausgesetzt.