Personalnot in der Geburtshilfe : Hebammen fühlen sich gegängelt

Düsseldorf Neues Gesetz in Nordrhein-Westfalen soll die Befugnisse der Aufsichtsbehörden deutlich ausweiten: Kontrollbesuche wären dem Hebammenverband zufolge sogar während einer Geburt möglich.

Von Kirsten Bialdiga

Die geplanten Änderungen des Landeshebammengesetzes haben heftigen Protest ausgelöst, insbesondere wegen erweiterter Kontrollbefugnisse der Aufsichtsbehörden. „Die geplante Neuregelung stellt eine in ihrem Detaillierungsgrad gänzlich unnötige Spezifizierung und Erweiterung der Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde dar“, heißt es in einer Stellungnahme des Bundes freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD). Der Gesetzentwurf schließe nicht einmal aus, dass unangemeldete Kontrollbesuche stattfinden können, während die Hebamme mit einer Geburt beschäftigt ist. Der Verband kritisierte in diesem Zusammenhang, dass künftig die Bezirksregierungen für die Aufsicht zuständig sein sollen statt wie bisher die Kreise und Gemeinden vor Ort.

Mit dem Landeshebammengesetz setzt die Landesregierung eine EU-Richtlinie um, die der Bund vor zwei Jahren in Gesetzesform gegossen hatte. Das Bundesgesetz sieht unter anderem vor, dass die bisherige Ausbildung zur Hebamme an einer Berufsfachschule durch ein sechs- bis achtsemestriges duales Studium abgelöst wird, wie es in den meisten anderen EU-Staaten längst der Fall ist. In NRW soll überdies eine spezifische Berufsordnung festgelegt werden.

Der BfHD stellt jedoch infrage, ob eine solche Berufsordnung, die zu weiteren bürokratischen Pflichten führe, überhaupt erforderlich ist. Länder wie Sachsen oder Niedersachsen belegten, dass die Bundesregelungen ausreichten: „Rechte, Pflichten und ethische Aspekte sind zur Genüge im Hebammengesetz und in NRW zusätzlich auch – größtenteils redundant – im Landeshebammengesetz enthalten.“

Die CDU-/FDP-Landesregierung begründete die verschärften Kontroll- und Meldepflichten unter anderem mit statistischen Erfordernissen: „Eine objektive Einschätzung zur flächendeckenden und ausreichenden Versorgung an Fachkräften aus den Gesundheitsfachberufen bedarf einer validen Datengrundlage.“

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus offenkundig auch sachliche Fehler. So sah sich der Hebammenverband genötigt, richtigzustellen: „Die Wochenbettbetreuung erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Wochen, nicht zehn Tage.“

Der Landesverband der Hebammen NRW hält die Gesetzesänderungen sogar für verfassungsrechtlich problematisch: „Alles in allem regeln die Normen umfassende und wenig überzeugend begründete Eingriffsrechte der Gesundheitsbehörden, die weder in praktischer Hinsicht noch im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu überzeugen vermögen.“ Da die meisten Hebammen nicht in Praxen arbeiteten, würden Besuche der Kontrollbehörden mit der im Grundgesetz verankerten Unverletzlichkeit der Wohnung in Konflikt geraten. Beide Verbände, die zusammen insgesamt rund 5000 Hebammen vertreten, kritisieren zudem, dass die Zuständigkeit der Hebamme für die Vornahme eines Dammschnitts und nahttechnische Versorgung von Geburtsverletzungen inklusive Einsatz eines Lokalanästhetikums in dem neuen Gesetzentwurf nicht mehr enthalten seien.

In Nordrhein-Westfalen haben bereits mehr als 200 zukünftige Hebammen ein Studium aufgenommen. Das Land plant bis zum Start des Wintersemesters 2022/23 insgesamt 300 staatlich finanzierte Studienplätze an acht Hochschulen. Neben der Vereinheitlichung EU-weiter Standards in der Geburtshilfe soll der Beruf durch die Akademisierung auch finanziell aufgewertet und damit attraktiver werden. Weniger als jedes zweite Krankenhaus beschäftigt die medizinisch empfohlene Anzahl von Hebammen. Nur noch jede zweite Frau wird nach der Geburt von einer Hebamme betreut.

(kib)