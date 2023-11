Folgen der Haushaltskrise NRW-Ministerin erwartet von Krisentreffen Schulterschluss

„Die Entscheidung ist so tiefgreifend, dass wir momentan noch nicht alle Folgen ablesen können, weder im Bund noch für NRW. Klar ist, sie sind massiv“, sagte sie im Vorfeld. Es fehle Geld für Investitionen in eine zukunftsfähige Wirtschaft und moderne Infrastrukturen. Es müsse beraten werden, wie dringend notwendige Zuschüsse finanziert werden können, um Investitionen in der Industrie zu begleiten, um die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern. Jetzt gelte es, in Bündnissen auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Das müssten sich auch CDU und FDP im Bund auf den Zettel schreiben.