Streit um Finanznotlage Haushaltsklage in NRW rückt immer näher

Witzel attackierte den Minister diesbezüglich. Der habe noch im Dezember ein Horrorbild an die Wand gemalt, das sich im Nachhinein als unzutreffend herausgestellt habe. „Das ist in der Sache gut, belegt aber einmal mehr, für wie wenig belastbar wir das halten, was Sie uns hier noch vor wenigen Wochen erzählt haben und warum es für uns einer weiteren Befassung mit dem Komplex in den nächsten Wochen bedarf.“ Das war de facto nicht weniger als eine unverhohlene Klagedrohung. Denn schon am Vortag hatte der FDP-Fraktionsvorsitzende Henning Höne gesagt, mit dem Überschuss sei eine Klage in Münster deutlich wahrscheinlicher geworden. Eine Entscheidung wird in spätestens vier Woche erwartet.