Profil: Der Silvester-Täter von Bottrop

Einer der Tatorte am Morgen danach: Auf dem Berliner Platz in Bottrop fuhr in der Silvesternacht der 50-Jährige gezielt in eine feiernde Menschengruppe und verletzte vier Personen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Essen Psychisch labil, unglücklich getrennt von seiner Freundin und seit langem arbeitslos: Allmählich entsteht ein Bild von dem Täter, der in der Silvesternacht in Essen und Bottrop mit seinem Auto Menschen töten wollte.

Der 50-Jährige Mann, der in der Silvesternacht bei einer Irrfahrt mit seinem silberfarbenen Mercedes mehrfach Menschen in Bottrop und Essen töten wollte, lebte nach neuesten Erkenntnissen der Ermittler länger mit einer Frau im Essener Norden zusammen. „Die beiden hatten eine Beziehung, und die ist wohl in die Brüche gegangen“, sagte ein mit den Ermittlungen vertrauter Insider unserer Redaktion. Zum Zeitpunkt der Tat habe der Mann alleine in der Wohnung gelebt. Er hat eine deutsche Staatsbürgerschaft, ist seit längerem arbeitslos und bezieht Hartz IV. „Eventuell war es so, dass dann in der Silvesternacht der Frust in ihm aufstieg, weil der Mann sich alleine fühlte“, so der Insider. Derzeit spreche viel für eine spontane Tat. Hinweise darauf, dass die Tat geplant oder mit Dritten abgesprochen gewesen sein könnte, haben die Ermittler bislang nicht. Ebenso fanden sie in der Wohnung des Täters noch keine Hinweise auf Kontakte zu rechtsextremen Organisationen, einschlägige Zeitschriften, Fahnen oder Abzeichen.