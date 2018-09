Hambacher Forst: Tausende protestieren gegen Rodung des Eichenwalds

Hambach Die Polizei hat im Hambacher Forst 34 Baumbesetzer festgenommen, neun Personen wurden verletzt. 18 der 51 Baumhäuser sind geräumt. Ein Mitglied der Kohlekommission bringt derweil als Ende der Kohleverstromung das Jahr 2038 ins Spiel.

Mehr als 4000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag den Baumbesetzern des Hambacher Forsts ihre Unterstützung bekundet. Die Veranstalter, verschiedene Aktionsgruppen , zählten sogar 5000 bis 9000 Teilnehmer. Die Demonstranten, die den Wald mit den besetzten Bäumen nicht betreten durften, protestierten gegen die geplante Abholzung des Hambacher Forsts durch den Essener Energieversorger RWE. Der Konzern plant, mit der Rodung ab Mitte Oktober zu beginnen. Sie ist laut RWE nötig, um den Abbau der Braunkohle im Tagebau Hambach fortzusetzen. Der genehmigte Betriebsplan für den Tagebau sieht vor, dass der Energieversorger das Recht besitzt, den auf Firmeneigentum befindlichen Wald zu fällen. Die Demonstrationsteilnehmer forderten hingegen ein schnelles Ende der Kohleverstromung in Deutschland ein.

Die Polizei setzte ungeachtet der Proteste die seit Donnerstag laufende Räumung des Hambacher Forstes fort. Bis Sonntagnachmittag hatte sie die Bewohner aus 18 der ursprünglich 51 bewohnten Baumhäuser entfernt. Bei der Aktion nahmen die Beamten 34 Baumbesetzer in Gewahrsam, zehn ließ sie später wieder frei. Neun Personen wurden bei Rangeleien leicht verletzt. Die Räumungsaktion wird auch die nächsten Tage noch andauern. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Klimaschutzplan Der CO 2 -Ausstoß in der Energiewirtschaft müsste nach dem Klimaschutzplan der Bundesregierung gegenüber 2016 um 46 Prozent sinken.

Unterdessen ist ein heftiger politischer Streit um das Ende der Kohleverstromung in Deutschland ausgebrochen. Ausgelöst hatte ihn ein Bericht des „Spiegel“, wonach einer der Vorsitzenden der Kohlekommission, der frühere Kanzleramtschef und heutige Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, ein Ende des Einsatzes von Kohle in der Stromproduktion zwischen 2035 und 2038 für möglich hält. Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ soll bis Jahresende eine Strategie zum Kohleausstieg vorlegen. Den Fahrplan dazu hatte Pofalla laut Magazin mit seinen Vertrauten und anderen Mitgliedern der Kommission besprochen. Zurzeit produzieren die etwa 100 Kohlekraftwerke in Deutschland noch ein Drittel des Stroms. Im Jahr 2027 soll überprüft werden, ob das Projekt noch im Zielpfad liegt.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) kritisierte den Kompromissvorschlag Pofallas. Etliche Sachverhalte in der Kohlekommission seien noch nicht geklärt. „Umso unverständlicher ist es, dass zu so einem frühen Zeitpunkt Ausstiegsdaten genannt werden“, sagte der Minister. Noch schärfer geht der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie, Michael Vassiliadis, mit Pofalla ins Gericht. „Wenn der Co-Vorsitzende der Kommission, Ronald Pofalla, mit irgendwelchen Ausstiegsdaten jongliert, die nichts mit den in der Kommission besprochenen Sachverhalten zu tun haben, dann kappt er fahrlässig das zarte Pflänzchen des Vertrauens, das sich in dem Gremium gerade erst gebildet hatte“, sagte der Gewerkschaftschef unserer Redaktion. Er erwarte von der Bundesregierung eine Klarstellung, dass die Veröffentlichung keine Grundlage für die weitere Arbeit darstellten.