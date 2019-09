Hambacher Forst : NRW-Innenminister Reul räumt Kommunikationsmängel bei Baumhausräumung ein

Köln/Düsseldorf Landesinnenminister Reul hat im Zusammenhang mit der Baumhausräumung im Hambacher Forst vor einem Jahr Kommunikationsdefizite eingeräumt. Das Polizeirecht habe damals nicht ausreichend Handhabe geboten.

"Wenn der Staat Recht und Gesetz durchsetzen will, muss er manchmal eben auch ungewöhnliche Wege gehen", sagte Reul in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadt-Anzeiger. Die NRW-Landesregierung hatte den großangelegten Polizeieinsatz im Hambacher Forst damals damit begründet, der Brandschutz in den Baumhäusern sei nicht gewährleistet.